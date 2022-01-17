Три последних президента Украины окончательно развалили военно-морской флот, поэтому сегодня Киеву нечем защитить себя от «российской агрессии», заявил политолог Сергей Грабовский. По его словам, чтобы успешно противостоять РФ, стране нужно гораздо больше сил и средств. Но они отсутствуют из-за бездарной политики глав государства.

Грабовский напомнил, что бывший президент Петр Порошенко не захотел усилить украинский флот катерами океанского класса «Лань», разработанных отечественным производителем. В итоге эти суда продали Вьетнаму. Поэтому сейчас защитить побережья Азовского и Черного морей можно только с помощью самопожертвования и героизма.

По словам Грабовского, сейчас Украина располагает одним минным тральщиком, 11 артиллерийскими, одним противодиверсионным и четырьмя патрульными катерами. На разных этапах строительства также находятся корвет «Владимир Великий» и два катера-штурмовика.