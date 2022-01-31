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Спровоцированный Соединенными Штатами «украинский кризис» сильнее всего ударит по Германии, уверена эксперт в сфере энергетики Клаудиа Кемферт. Она пояснила, что из-за непрекращающихся выпадов в адрес РФ и безосновательных обвинений в «нападении на Украину», Москва может прекратить поставки газа в Европу.

Кемферт напомнила, что США и ЕС сейчас ищут альтернативы российскому газу и даже заявляют о некоторых успехах на этом поприще. Однако они не говорят, что стоимость голубого топлива из Катара и других стран будет на порядок выше. В результате экономики многих стран Европы рискуют столкнуться с жестким энергетическим кризисом.

Кроме того, о переходе на альтернативные виды энергетики Германии и Европе придется забыть. Высокая цена на газ и его дефицит вынудят снова перейти на старый добрый уголь. Что приведет к стремительному увеличению парниковых выбросов в атмосферу.

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