Политолог Яков Кедми заявил, что из-за нового российского вооружения в США начали думать об изменении ядерной доктрины.

В основном это касается гиперзвукового оружия, которое есть у России. В частности, это ракеты «Циркон». Благодаря гиперзвуковому оружию у России нет необходимости применять ядерные ракеты. Как было заявлено, Россия изменила правила игры и перемешала все карты противников.

Политолог отметил, что залп подлодки ракетами «Циркон» способен уничтожить все британские электростанции и спустя 15 минут вся страна будет обесточена. Великобритания, как отметил эксперт, является одним из главных союзников США, и если они решат выйти из игры, то за ними последуют и остальные. Ракеты «Циркон» позволяют вывести Британию из Игры практически бескровно.

Ранее мы сообщали, что на Западе пытаются вычислить размеры и вес ракеты «Циркон». Для этого эксперты изучают записи с испытаний.