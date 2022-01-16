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Запад и Россия немного перестарались в отстаивании собственных геополитических интересов и поставили всю планету на грань большой войны, уверен политолог Яков Кедми. Он заявил, что после провала переговоров по гарантиям безопасности Москва оказалась перед серьезным выбором – заставить США выполнять обещания с помощью силы либо потерять авторитет на международной арене.

Президент РФ Владимир Путин сделал заявления, после которых Россия просто не может отступить. Это означает, что ему придется задействовать силовой сценарий, чтобы не допустить расширения Североатлантического альянса. Если он этого не сделает, репутация страны сильно пострадает.

С другой стороны военный ответ России на нежелание НАТО уступать ее требованиям может запустить цепную реакцию и привести к полномасштабной войне с применением ядерного оружия. Такое столкновение станет настоящей катастрофой для всего мира.

По словам Кедми, Россия вряд ли отступится от своих требований и сделает все возможное, чтобы вернуть НАТО в границы 1997 года.

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