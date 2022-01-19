Западу нужно волноваться не из-за учений в Беларуси «Союзная решимость-2022», а из-за маневров ядерной триады России, которые пройдут в первой половине текущего года, заявил политолог Яков Кедми. Он также отметил, что проверка готовности стратегических бомбардировщиков, подводных лодок, РВСН – это действительно очень страшно.

Эксперт напомнил, что в последнее время большая часть выпадов в сторону России исходит от Великобритании. Однако в военном плане она совершенно ничего не стоит. 80-тысячная армия страны постоянно сокращается и спустя пять лет уменьшится еще на 10 тысяч.

«После Brexit у Великобритании появился один единственный вопрос: «А кто мы вообще такие?» Поэтому они сегодня и пыжатся, чтобы что-то там доказать», – объяснил действия Лондона политолог.

Намеченные на первое полугодие 2022 году учения ядерной триады, уверен эксперт, расставят все по своим местам и заставят весь коллективный Запад схватиться от страха за голову.