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Гиперзвуковые ракеты морского и воздушного базирования, имеющиеся в распоряжении России, способны поставить под угрозу существование американских ВМС, заявил политолог Яков Кедми.

Он также отметил активное строительство новых кораблей, которые регулярно поступают в распоряжение российского флота. Благодаря этому и наличию новых боезарядов, Москва способна полностью нейтрализовать военно-морские силы НАТО. Это в свою очередь не даст ему нанести по России стратегический удар.

Кедми рассказал, что на американских и натовских кораблях имеются ракеты, предназначенные для ведения боевых действий в море. Они не способны наносить удары по территории РФ, что делает их совершенно бесполезными.

У России в то же время имеются виды вооружений, которые можно назвать непобедимыми. К ним, по мнению эксперта, относятся атомные подводные лодки и ДЭПЛ, которые уже получил Черноморский и получают Балтийский, Северный и Тихоокеанский флот. Кроме того, ракеты «Циркон» морского базирования и «Кинжалы», устанавливаемые на истребителях, могут уничтожить любой американский корабль. Благодаря этому флот НАТО будет полностью нейтрализован.

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