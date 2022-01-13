Саботаж Соединенными Штатами переговоров с Россией приведет их к серьезным проблемам, считает политолог Яков Кедми. Он пояснил, что США часто недооценивают противника, что подтверждают многочисленные примеры их поражений в ситуациях с полным численным и материально-техническим превосходством.

Россия не будет долго терпеть саботаж и новый обман, связанный с гарантиями безопасности. Она предпримет меры, благодаря которым США вернуться в период до образования Североатлантического альянса.

По мнению Кедми, недостаток у сотрудников американского Госдепартамента интеллекта и знаний не позволяет им правильно анализировать ситуацию и предвидеть возможные последствия ее развития. Они слишком заняты самолюбованием и уверены в том, что непобедимы. Однако Москва спустит их с небес на землю и нанесет болезненный удар, который заставит США задуматься о дальнейших перспективах.