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Саботаж Соединенными Штатами переговоров с Россией приведет их к серьезным проблемам, считает политолог Яков Кедми. Он пояснил, что США часто недооценивают противника, что подтверждают многочисленные примеры их поражений в ситуациях с полным численным и материально-техническим превосходством.

Россия не будет долго терпеть саботаж и новый обман, связанный с гарантиями безопасности. Она предпримет меры, благодаря которым США вернуться в период до образования Североатлантического альянса.

По мнению Кедми, недостаток у сотрудников американского Госдепартамента интеллекта и знаний не позволяет им правильно анализировать ситуацию и предвидеть возможные последствия ее развития. Они слишком заняты самолюбованием и уверены в том, что непобедимы. Однако Москва спустит их с небес на землю и нанесет болезненный удар, который заставит США задуматься о дальнейших перспективах.

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