Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
1
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Если в Казахстан войдут российские войска, то граждане «поднимутся на защиту страны», заявил глава фонда «Казахская диаспора» Полат Джамалов. Он пояснил, что жители охваченного протестами государства сочтут агрессией вмешательство любой иностранной армии.

Он отметил, что если РФ попытается ввести военный контингент для защиты русского населения, это будет «натуральная оккупация». По словам Джамалова, такое вмешательство не нужно не только казахам, но и тем русским, которые живут на территории Казахстана.

Джамалов заявил, что массовые беспорядки, которые начались в стране 4 января, являются результатом «подсказок» с разных сторон. При этом он узрел в них «руку Кремля», хотя никаких оснований для этого у главы диаспоры не было.

Стремительное превращение акций протеста в подобие революции, считает Джамалов, является результатом геополитических интриг, в которых могут быть замешаны РФ, Соединенные Штаты, Китай и Турция. Именно интересы этих стран сейчас переплелись в Казахстане.

Вам может понравиться

В Костроме нашли убитой пропавшую пятилетнюю девочку

В Костроме двое мужчин похитили и убили пятилетнюю девочку. Об этом рассказали в УМВД России по Костромской области. Как сообщается, девочка пропала днём 4 января. В этот день девочка вместе
  • Анна
  • 05.01.2022
  • читать 1 минуту

В США назвали новые санкции против России и включение Украины в НАТО опасными для Запада

Россия предпринимала некоторые шаги, которые обострили ситуацию на Украине, однако сейчас напряженность возникает исключительно из-за действий США и НАТО. Они должны немедленно прекратить призывы к включению Киева в состав Североатлантического

Пражский суд заочно приговорил гражданина Чехии к 21 году тюрьмы за участие в конфликте на Донбассе

Гражданин Чехии Мартин Сукуп в период с 2014 по 2018 годы принимал участие в конфликте на Донбассе на стороне непризнанной Донецкой народной республики. В настоящий момент пражский суд завершил разбирательство,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 6 января – небольшой снег, до -2 °C | город Мытищи: погода, 6 января – небольшой снег, до -0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 6 января – небольшой снег, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 6 января – небольшая облачность, до -12 °C | Королев: погода, 6 января – пасмурно, до 7 °C | Подольск: погода, 6 января – небольшой снег, до -0 °C | Армавир: погода, 6 января – облачно с прояснениями, до 11 °C |