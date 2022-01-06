Если в Казахстан войдут российские войска, то граждане «поднимутся на защиту страны», заявил глава фонда «Казахская диаспора» Полат Джамалов. Он пояснил, что жители охваченного протестами государства сочтут агрессией вмешательство любой иностранной армии.

Он отметил, что если РФ попытается ввести военный контингент для защиты русского населения, это будет «натуральная оккупация». По словам Джамалова, такое вмешательство не нужно не только казахам, но и тем русским, которые живут на территории Казахстана.

Джамалов заявил, что массовые беспорядки, которые начались в стране 4 января, являются результатом «подсказок» с разных сторон. При этом он узрел в них «руку Кремля», хотя никаких оснований для этого у главы диаспоры не было.

Стремительное превращение акций протеста в подобие революции, считает Джамалов, является результатом геополитических интриг, в которых могут быть замешаны РФ, Соединенные Штаты, Китай и Турция. Именно интересы этих стран сейчас переплелись в Казахстане.