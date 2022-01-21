Оружие, которое поставляют на Украину США и Североатлантический альянс – это списанный хлам, который вряд ли изменит расстановку сил в регионе. Киев получает в основном бронеавтомобили, БТР, другую технику, предназначенную для транспортировки личного состава. Европе и Соединенным Штатам просто жалко ее выбрасывать. Тем более, что можно заработать, втюхивая металлолом Украине, рассказал военный эксперт Константин Сивков.

Вся техника имеет ограниченное применение, поэтому усилить ВСУ она не сможет. Не помогут Киеву и противотанковые комплексы, которыми его усиленно пичкают США и Великобритания. Современная война начинается с действий авиации, уничтожающей опорные пункты и ПВО, а также с ракетных обстрелов.

Все это, по словам Сивкова, деморализует армию противника, поэтому она начинает думать над тем, как быстро и безопасно сдаться в плен, а не задействовать противотанковые гранатометы.