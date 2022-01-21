читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Оружие, которое поставляют на Украину США и Североатлантический альянс – это списанный хлам, который вряд ли изменит расстановку сил в регионе. Киев получает в основном бронеавтомобили, БТР, другую технику, предназначенную для транспортировки личного состава. Европе и Соединенным Штатам просто жалко ее выбрасывать. Тем более, что можно заработать, втюхивая металлолом Украине, рассказал военный эксперт Константин Сивков.

Вся техника имеет ограниченное применение, поэтому усилить ВСУ она не сможет. Не помогут Киеву и противотанковые комплексы, которыми его усиленно пичкают США и Великобритания. Современная война начинается с действий авиации, уничтожающей опорные пункты и ПВО, а также с ракетных обстрелов.

Все это, по словам Сивкова, деморализует армию противника, поэтому она начинает думать над тем, как быстро и безопасно сдаться в плен, а не задействовать противотанковые гранатометы.

Вам может понравиться

Печерский суд в Киеве отпустил Порошенко под личное обязательство

Печерский суд в Киеве не стал арестовывать бывшего президента Украины Петра Порошенко. Его отпустили на свободу под личное обязательство, сообщает РИА Новости. Представители прокуратуры требовали ареста и выплаты залога почти

Финский журналист Путконен обвинил НАТО в провокациях на Донбассе

Одним из главных факторов, которые повышают напряженность на Донбассе, является присутствие в регионе военнослужащих Североатлантического альянса. Именно из-за них Киев регулярно организует провокации, чтобы втянуть в конфликт Россию, написал финский

Президент Байден: Владимир Путин не хочет войны

Вряд ли Владимир Путин хочет настоящей полномасштабной войны. Такое мнение высказал президент США Джо Байден во время пресс-конференции.   Американский лидер уверен, что президент России действительно испытывает на прочность Запад, Соединённые
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 января – облачно с прояснениями, до -4 °C | город Мытищи: погода, 21 января – небольшой снег, до -4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 января – облачно с прояснениями, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 января – облачно с прояснениями, до -6 °C | Королев: погода, 21 января – снег, до -2 °C | Подольск: погода, 21 января – небольшой снег, до -5 °C | Армавир: погода, 21 января – облачно с прояснениями, до 0 °C |