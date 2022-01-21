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НАТО во главе с Соединенными Штатами мечтает раздробить России на ряд мелких территорию, а затем полностью подчинить ее себе. Он прилагает титанические усилия для достижения этой цели, однако вполне может нарваться на жесткий и решительный ответ, пишет издание New Eastern Outlook.

Канадский адвокат Кристофер Блэк, опубликовавший статью, отметил, что НАТО усиливает военное присутствие вдоль западных границ России, а также все чаще организовывает провокации, стремясь подтолкнуть Москву к вооруженному столкновению. Но она в ответ вполне может предпринять чрезвычайно жесткие и эффективные меры.

Эксперт по международным вопросам, публикацию которого перевел портал «ПолитРоссия», заявил, что точно не знает, как будет действовать РФ. Но уверен, что она нанесет мощный и сокрушительный удар, от которого мало не покажется не только США, но и всей планете. Чтобы этого не произошло, международное сообщество должно стать на сторону Москвы и защитить ее от американской агрессии. Также от него требуется уничтожить Североатлантический альянс, который самим фактом своего существования нарушает Устав ООН.

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