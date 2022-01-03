К населенному пункту Новозыбков, расположенному всего в 30 километрах от границы с Украиной, движется очередной состав военной техники РФ. Портал Avia.Pro сообщает о платформах с военными грузовыми автомобилями, а также тяжелым вооружением и бронетехникой.

Авторы портала опубликовали видеозапись, которая была сделана около 24 часов назад. На ней виден железнодорожный состав, который идет к украинской границе. Не исключено, что конечная его цель – это Клинцы, где находится один из новых полевых лагерей российских войск.

Вполне вероятно, что переброска дополнительной техники связана с подготовкой Киева к наступательной операции на Донбасс. Ранее стало известно, что ВСУ подтягивают свои боевые машины к населенным пунктам на подконтрольной Украине территории и размещают их прямо в жилых районах. РФ заявляла, что намерена защитить жителей самопровозглашенных республик, если Киев проявит агрессию или вернется к регулярным обстрелам.