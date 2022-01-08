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Исследователи считают, что к концу уже этого века люди получат возможность доживать до 130 лет.

Об этом заявили специалисты HEC Monreal из Монреальского университета, который расположен в Канаде. Своё заявление они сделали после анализа статистических данных.

По словам учёных, есть основания полагать, что у человека нет верхнего предела продолжительности жизни. На это указывают некоторые данные. С другой стороны, если люди начнут жить дольше, то это приведёт к множеству проблем.

К примеру, болезни у пожилых людей никуда не пропадут, так что, если они будут жить дольше, то им придётся больше тратить на своё здоровье. Кроме того, увеличение продолжительности жизни людей повлияет на пенсии и прочие соцпрограммы, так как будет много людей, которым полагается эта помощь, а налогоплательщиков станет меньше.

Ранее мы сообщали, что в Японии была разработана вакцина, которая помогает бороться со старением. Препарат уже показал эффективность во время испытаний на мышах.

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