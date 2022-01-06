Учёные из Израиля создали прототип устройства, которое может вырабатывать электричество из водорослей.

Как отмечается, в настоящее время многие исследователи ищут альтернативные способы получения электричества. В частности, одним из способов является применение живых организмов, которые могут вырабатывать электричество. Но и у такого метода есть недостаток – бактерии необходимо кормить. Ещё одним способом являются био-фотоэлектрохимические ячейки, однако и тут проблема – это довольно неэффективный способ.

Израильские учёные задействовали водоросли ульва – они вырабатывают в тысячу раз больше энергии в сравнении с цианобактериями. Их эффективность можно сравнить с солнечными батареями. Кроме того, они способны вырабатывать электричество и в темноте, так как в этих условиях они используют накопленные сахара.

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