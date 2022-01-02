Американский противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon устроил провокацию в районе российской военно-морской базы в Тартусе, однако закончилась она для него не самым лучшим образом. С аэродрома «Хмеймим» на перехват вылетел истребитель ВКС России.

Пилот этого самолета продемонстрировал, что если разведчик не уберется на безопасное расстояние от Тартуса, то последствия могут быть плачевными. Это убедило американцев, поэтому они сменили курс и вернулись на свою базу, расположенную на острове Сицилия в Италии.

Портал Avia.Pro со ссылкой на мониторинговый сервис ADS-B Exchange сообщает, что американский самолет мог быть атакован российскими комплексами радиоэлектронной борьбы. Впрочем, официального подтверждения этой информации найти так и не удалось.