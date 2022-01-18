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В конце декабря прошлого года в Арктике завершились испытания российских гиперзвуковых комплексов “Кинжал”. Тестирования длились несколько лет.  

Как сообщает газета “Известия”, ссылаясь на собственные источники, гиперзвуковые ракеты новой системы будут нести самолёты МиГ-31К. Пилоты уже отработали навыки патрулирования, а также совершили учебные пуски ракет. Действия координировались при участии кораблей Северного флота.  

С помощью “Кинжалов” может применятся новая тактика ведения боя, говорят специалисты. Ударная противокорабельная авиация, оснащённая новейшим вооружением, может удаляться от береговой зоны на значительное расстояние и наносить удары по судам неприятеля, срывая атакующие манёвры противника ещё на подступах к побережью.  

Планируется, что системы “Кинжал” будут представлены на многих аэродромах страны. Уже сейчас идёт подготовка соответствующей инфраструктуры. А первый авиационный полк истребителей с гиперзвуковыми ракетами “Кинжал” уже сформирован. Об этом ранее сообщали в Минобороны России. 

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