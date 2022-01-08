Российский Дальний Восток лишь кажется далеким от актуальной повестки дня Москвы и Россия начинает укреплять свои силы в Индо-Тихоокеанском регионе, главной арене конфронтации между Китаем и США. Об этом пишет итальянский обозреватель международного издания InsideOver Лоренцо Вита. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Воды вокруг России бурны, как и все ее границы. Военно-воздушные и военно-морские силы РФ часто противостоят силам НАТО в Черном и Балтийском морях. Арктика в итоге глобального потепления может превратиться во все более востребованный проход для крупных торговых и военных кораблей, что сделает это бывшее ледовое побережье огромной границей, которую необходимо защищать. Но у России есть и еще один океан, к которому она обращена и в котором она начинает укреплять свои силы: Тихий океан.

На российском Дальнем Востоке, который только кажется далеким от текущей повестки дня Москвы, Владимир Путин давно решил укрепить свои границы. Ветры войны постоянно дуют по всему Индо-Тихоокеанскому региону – арене конфронтации между Китаем и Соединенными Штатами.

Поэтому не случайно в последнее время от российского военного командования поступают явные сигналы о последовательном усилении Тихоокеанского флота. Последней новостью в этом плане стало то, что в 2023 году в на Дальний Восток прибудет вторая, после недавно полученной ПЛАРБ «Князь Олег», подводная лодка класса «Борей-А» – « Генералиссимус Суворов», которая, как сообщил главком ВМФ Николай Евменов, «предназначена для усиления группировки подводных лодок Тихоокеанского флота».

ПЛАРБ «Генералиссимус Суворов», спущенная на воду на «Севмаше», является частью программы, направленной на обеспечение стратегической поддержки контроля Москвы над акваторией, наиболее подверженной риску эскалации. Подводная лодка способна нести 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава» и по сравнению с базовым проектом, как сообщает российское агентство ТАСС, демонстрирует большую скрытность и лучшую навигацию на большой глубине.

Еще четыре подводных лодки того же класса находятся на разных этапах строительства: это «Император Александр III», «Князь Пожарский», «Дмитрий Донской» и « Князь Потемкин». И теперь надо будет понять, сколько машин пойдет на Тихий океан и сколько на Северный флот, в этом процессе перевооружения (и “дуэли” внутри ВМФ), затрагивающего все границы России.

Складывается впечатление, что в любом случае со стороны Кремля наблюдается полная приверженность созданию обновленного флота подводных лодок, включая стратегические, вплоть до того, что источники из ВМФ России говорят о действиях, которые не отмечались со времен «холодной войны». Подтверждение этого пришло в конце декабря, когда Путин стал свидетелем фактически «активации» атомных подводных лодок «Новосибирск» и «Князь Олег».

Северный флот продолжает осуществлять и принимать атомные подводные лодки. Но теперь внимание Москвы также приковано к Владивостоку, где гонка по перевооружению всех держав Индо-Тихоокеанского региона в сочетании с увеличением американского присутствия и европейских сил не оставляет инертной и Россию. Особенно это проявилось после подписания пакта AUKUS, по которому Австралия официально вступила в клуб держав-обладателей атомных подводных лодок. А сосредоточение военно-морских сил Китая и США в Тихом океане, похоже, пробудило к развитию менее «приоритетные», но вполне конкретные стратегические интересы России в Тихом океане и в Арктике.