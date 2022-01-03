Индия намеревалась приобретать у России истребители пятого поколения Су-57 и Су-75 Checkmate для своих авианосных кораблей, однако приняла решение от них отказаться, сообщил портал Avia.Pro.

Ссылаясь на индийскую прессу, авторы сообщают, что в качестве альтернативы индийские ВМС выбрали французские палубные истребители Rafale-M. Именно они будут применяться на корабле Vikrant. При этом Нью-Дели не только не хочет покупать вышеупомянутые самолеты, но и планомерно отказывается от морально устаревших МиГ-29.

Нежелание приобретать Су-57 и Су-75 вообще представляет собой отказ от сотрудничества на долгие годы вперед. Ведь палубная версия первого самолета еще не создана, а Checkmate вообще находится в стадии разработки и первый полет совершит только в следующем году.