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Россия и Соединенные Штаты в настоящий момент только расставляют пешки на шахматной доске. Причем делают это совсем не для того, чтобы сразу начать сражение, последствия которого отлично осознает каждая из сторон, пишет ИА «Эксперт».

Запад обеспокоен чрезмерно жесткой позицией России, но он отлично понимает, что решить проблему можно исключительно дипломатическим путем. В поиске компромисса Россия сделала свой ход, очертив реальные предложения, а вот Запад не выдвигает никаких конкретных требований, продолжая пытаться говорить с Москвой с позиции силы. Из-за этого он вполне может оказаться в проигрышном положении еще до начала сражения, поэтому пойдет на эскалацию конфликта.

Авторы публикации считают, что подобный сценарий не исключен ближе к концу февраля, так как в январе НАТО накачивал Киев оружием и перебрасывал на Украину своих «инструкторов», а в начале следующего месяца может начать отправку сил в Восточную Европу.

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