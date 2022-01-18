За Россией стоит «устрашающая сила», которая дает ей возможность сдерживать США практически не прилагая к этому усилий, пишет китайское издание «Хуаньцю шибао». Авторы отмечают, что если по стратегическим вооружениям у РФ и США счет практически равный, то во всем остальном Москва превосходит Вашингтон.

Так, у нее имеются четкие стратегические цели и твердая воля, позволяющая их последовательно достигать. США же просто пользуются своей силой и фактически порабощают те державы, которые во много раз слабее.

Кроме того, Россия непредсказуема для Запада. Она совершает ходы, о которых США даже и задуматься не могли бы, поэтому получает стратегическое превосходство. Уникальное географическое положение, богатая история, в которой можно найти немалое количество уверенно выигранных войн с противниками, превосходящими по численности и другим критериям, культура и традиции – все это позволяет России уверенно управлять геополитическими играми, которые пытаются затеять Соединенные Штаты.