Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

За Россией стоит «устрашающая сила», которая дает ей возможность сдерживать США практически не прилагая к этому усилий, пишет китайское издание «Хуаньцю шибао». Авторы отмечают, что если по стратегическим вооружениям у РФ и США счет практически равный, то во всем остальном Москва превосходит Вашингтон.

Так, у нее имеются четкие стратегические цели и твердая воля, позволяющая их последовательно достигать. США же просто пользуются своей силой и фактически порабощают те державы, которые во много раз слабее.

Кроме того, Россия непредсказуема для Запада. Она совершает ходы, о которых США даже и задуматься не могли бы, поэтому получает стратегическое превосходство. Уникальное географическое положение, богатая история, в которой можно найти немалое количество уверенно выигранных войн с противниками, превосходящими по численности и другим критериям, культура и традиции – все это позволяет России уверенно управлять геополитическими играми, которые пытаются затеять Соединенные Штаты.

Вам может понравиться

Порошенко пригрозил суровым наказанием действующей власти Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что пойдет в суд, но олигарх Игорь Коломойский и действующий глава государства Владимир Зеленский позже будут жестоко наказаны за разрушение страны. Он высказался в

Всего три дивизиона ОТРК “Искандер-М” уничтожат 40-тысячную группировку войск НАТО за час

Для разгрома 40-тысячной натовской группировки, притаившейся на российского границе и готовой к переброске на Украину будет вполне достаточно трех дивизионов ракетных комплексов «Искандер», сообщил портал Avia.Pro. Авторы напоминают, что Североатлантический

Великобритания отправила на Украину самолет с ракетами и ПТРК

В Киеве приземлился военно-транспортный самолет C-17, принадлежащий Королевским ВВС Великобритании. Он мог доставить на Украину ракеты Brimstone, предполагает портал Avia.Pro. Отмечается, что Лондон обещал передать эти боезаряды своим киевским «партнерам»
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 января – ясно, до -6 °C | город Мытищи: погода, 18 января – пасмурно, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 января – облачно с прояснениями, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 января – снег, до -4 °C | Королев: погода, 18 января – пасмурно, до 1 °C | Подольск: погода, 18 января – небольшой снег, до -4 °C | Армавир: погода, 18 января – пасмурно, до 1 °C |