Юлия Свириденко, занимающая пост министра экономики Украины, похвасталась новыми экономическими достижениями страны. Она заявила о небывало росте экспорта продукции украинского производства. В прошлом году было продано за рубеж товаров на 68,24 млрд долларов.

Также министр заявила, что в сравнении с 2013 годом торговое сальдо страны и внешнеторговый оборот существенно выросли. Эксперт РИА Новости Валерий Михайлов не согласился с радостными высказываниями Свириденко. Он поинтересовался, зачем вообще делать сравнения с 2013 годом, когда курс гривны к доллару был в 3,5 раза меньшим, чем сейчас.

Если рассматривать внутренние продажи, то можно заметить, что производственная инфляция достигла за прошлый год 39 процентов. В то время как Минфин всеми силами удерживал курс гривны и не допустил его снижения больше, чем на 1,2 процента. Именно благодаря этому получился столь «стремительный рост».

Однако украинские власти продолжают манипулировать с цифрами, выдавая явные провалы за достижения. Специально нанятые пропагандисты только и пишут, что о бесконечных «перемогах» Киева. Вот только рейтинг главного «победителя» Зеленского падает быстрее, чем «растут» цифры в липовых отчетах, что означает лишь одно – смертельная битва между холодильником и телевизором на Украине вполне может закончиться в пользу первого.