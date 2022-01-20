Тема размещения на Кубе и в Венесуэле российских баз в последние дни не сходит со страниц СМИ в РФ и за рубежом. Однако подобные действия не несут никакой опасности для Соединенных Штатов, уверен экономист Михаил Хазин. Он пояснил, что у России давно имеется вооружение, которое для США гораздо страшнее ракет в Латинской Америке.

Базы США и России давно не пугают ни одну, ни другую сторону. Они постоянно находятся на виду и в случае конфликта достаточно потратить пару ракет, чтобы уничтожить эти военные объекты. Другое дело – атомные подводные лодки, которые давно нагоняют страх на Вашингтон.

Соединенные Штаты время от времени напоминают, что знают расположение всех стратегических АПЛ России, но на самом деле это не так. Весь мир признал, что именно российские атомоходы практически невозможно обнаружить. Они всегда находятся на расстоянии удара от берегов США и поэтому представляют серьезную опасность. Эта угроза гораздо страшнее военных баз на Кубе, так как разглядеть ее и взять под контроль не представляется возможным. В отличие от постоянно торчащих на виду ракет.