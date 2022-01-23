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В своем обращении к президенту РФ Владимиру Путину президент Ирана Ибрахим Раиси зашифровал весьма любопытное послание к народу своей страны. Проанализировавшие его речь американские эксперты уже вовсю обсуждают реальную возможность присоединения Тегерана к ЕАЭС и создания столь мощного альянса, с которым США еще не сталкивались, заявил экономист Михаил Хазин.

«Я побеседовал о встрече Путина с Раиси с политологом-иранистом Каринэ Геворгян. Она мне рассказала, что в Иране чрезвычайно развита культура речи и это была очень дружественная речь. Я могу вас уверить, что в США проанализировали эту встречу к началу выступления Байдена. Эта особенность обращения Раиси больше всего насторожила США. Складывается очень сильный альянс», – рассказал он.

По словам эксперта, создание такого союза стало бы необычайным прорывом. Подключение Ирана к ЕАЭС позволило бы получить альянс, более мощный, чем Советский Союз, что очень беспокоит Соединенные Штаты.

Хазин также отметил, что в отдельные моменты своей речи Раиси обращался не столько к Путину, сколько к народу Ирана, стремясь до нести до него мысль о необходимости смотреть в будущее и забыть обо всех былых противоречиях с Москвой. Именно эта особенность обращения больше всего напугала Вашингтон.

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