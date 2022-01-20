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Экстренное собрание губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с более чем 70 деятелями культуры пройдет сегодня, 20 января. Мероприятие, устроенное под видом чаепития вице-губернатором по вопросам культуры Борисом Пиотровским, организовали после выхода клипа Сергея Шнурова на песню «Пока так».

Музыкант показал в видео актуальные проблемы города, а именно: несвоевременный вывоз мусора, горы неубранного грязного снега и безразличие местных чиновников. Менее чем за неделю ролик набрал 1,5 млн просмотров в Сети и вызвал общественный резонанс.

С критикой Александра Беглова выступали и местные жители. Жалобы на некачественную работу коммунальных служб буквально заполонили соцсети. Однако ситуация до сих пор не изменилась.

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