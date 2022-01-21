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Четверка российских бомбардировщиков Ту-22М3 была замечена у Земли Франца-Иосифа, рассказал портал Avia.Pro. Точно установить, куда направлялись эти самолеты дальней авиации, сказать сложно, однако эксперты предполагают, что они задействовались для отработки атак на одну из самых засекреченных баз Соединенных Штатов.

Авиабаза Туле располагается на территории Гренландии. Ее взлетные полосы позволяют принимать бомбардировщики и истребители США и Североатлантического альянса. При этом самолеты базируются там на постоянной основе.

Не исключено, что в качестве одного из ответов на неудавшиеся переговоры по нерасширению НАТО Россия решила отработать удар по этому секретному объекту. Для самого Альянса полет дальних бомбардировщиков стал неприятным сюрпризом. В НАТО ошибочно идентифицировали их как стратегически ракетоносцы, что стало причиной возникновения паники. Впрочем, истребители на перехват не поднимались.

Российское Минобороны не комментирует полет бомбардировщиков Ту-22М3, однако мониторинговые сервисы показывают, что их сопровождает авиазаправщик Ил-78.

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