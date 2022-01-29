Политолог Борис Григорьев обсудил с журналистом Дмитрием Борисенко политику действующего главы Смольного. Он считает, что губернатор Александр Беглов пробудет на своем посту еще год, а после будет заменен молодым управленцем.

В ходе беседы с журналистом Дмитрием Борисенко политолог Борис Григорьев рассказал, что в настоящий момент действительно идут обсуждения о вероятном повышении губернатора Беглова. Однако в связи с непониманием ситуации на внешнеполитической арене принятие решения было отложено.

Кроме того, многочисленные жалобы со стороны петербуржцев на неспособность градоначальника организовать работу чиновников значительно ухудшили репутацию Беглова. И, следовательно, перед тем как претендовать на новый пост, ему необходимо будет показать, что он справляется с занимаемой должностью. По мнению Григорьева, на это ему потребуется минимум год.

Политолог надеется, что Беглов за это время сможет устранить проблемы в Петербурге и наладить внедренные им реформы. Однако, если учесть множество претензий к некомпетентности губернатора, поступающих на Смольный от горожан, они явно не разделяют мнение эксперта.

Так, с 1 января 2022 года из-за непродуманного старта мусорной реформы контейнерные площадки Петербурга остаются погребены под горами невывезенных отходов.