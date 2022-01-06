Американский Госдепартамент призвал протестующих и власти Казахстана к поиску мирных путей урегулирования конфликта. Также он осудил насилие в стране, применяемое обеими сторонами, сообщает “Газета.ru”

Госдеп сделал заявление, в котором говорится о внимательном отслеживании ситуации в Казахстане со стороны Соединенных Штатов. По словам представителя ведомства Неда Прайса, уничтожение собственности и насилие недопустимы, так как никогда не позволяли решать возникающие в стране проблемы.

Прайс заявил, что власти обязаны как можно скорее восстановить доступ в интернет для всех регионов страны, а также помнить о правах человека и необходимости их соблюдения даже в таких экстремальных ситуациях.

Напомним, что события в Казахстане начались с протестов из-за повышения вдвое цен на сжиженный газ. Буквально за два дня они превратились в массовые беспорядки с гибелью нескольких военнослужащих и захватом протестующими административных зданий.