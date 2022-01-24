читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Белый дом не готов идти на уступки Кремлю по поводу вопросов безопасности. Прогресс возможен только при взаимном движении друг к другу. Такое заявление сделал представитель Государственного департамента Соединённых Штатов Нед Прайс. 

Ранее Россия представила свой вариант гарантий безопасности в Европе. В частности, от США и НАТО требовалось отвести силы Североатлантического альянса на позиции 1997 года, пообещать не размещать военные подразделения на территориях бывших республик Советского Союза и не принимать в НАТО новых членов, в том числе Украину. В январе между Россией и Западом по этим темам прошли ряд переговоров. 

По словам представитель Госдепартамента, Вашингтон не собирается в одностороннем порядке выполнять требования Москвы. России также придётся дать какие-либо гарантии безопасности США, отметил Прайс. Что именно требуется от Кремля, чиновник не уточнил, добавив, что по этой теме американская сторона намерена проводить консультации. В том числе и с привлечением Украины. 

Вам может понравиться

Разведывательный корабль ВМФ РФ вошел в зону развертывания американской АУГ

Разведывательный корабль «Василий Татищев» вошел в Средиземное море и движется на восток, сближаясь с американской авианосной ударной группой, сообщил портал Avia.Pro. Из оружия на борту корабля-разведчика имеется только зенитно-ракетная установка,

Американская система ПРО впервые сбила ракету в боевых действиях

В ОАЭ использовали систему ПРО THAAD для перехвата баллистических ракет, которые были выпущены хуситами. Отмечается, что данная система была приобретена у США. Таким образом, это стало первым официальным использованием данной
  • Анна
  • 23.01.2022
  • читать 1 минуту

Олаф Шольц: Вопрос о вступление в НАТО новых участников не стоит на повестке дня

НАТО в настоящий момент не планирует расширяться на восток, но никто не может дать гарантий, что это не потребуется в будущем, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Он отметил, что сегодня
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 января – облачно с прояснениями, до -0 °C | город Мытищи: погода, 24 января – пасмурно, до -10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 января – небольшая облачность, до -11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 января – переменная облачность, до -10 °C | Королев: погода, 24 января – небольшой снег, до -2 °C | Подольск: погода, 24 января – пасмурно, до -10 °C | Армавир: погода, 24 января – небольшой снег, до 2 °C |