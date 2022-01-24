Белый дом не готов идти на уступки Кремлю по поводу вопросов безопасности. Прогресс возможен только при взаимном движении друг к другу. Такое заявление сделал представитель Государственного департамента Соединённых Штатов Нед Прайс.

Ранее Россия представила свой вариант гарантий безопасности в Европе. В частности, от США и НАТО требовалось отвести силы Североатлантического альянса на позиции 1997 года, пообещать не размещать военные подразделения на территориях бывших республик Советского Союза и не принимать в НАТО новых членов, в том числе Украину. В январе между Россией и Западом по этим темам прошли ряд переговоров.

По словам представитель Госдепартамента, Вашингтон не собирается в одностороннем порядке выполнять требования Москвы. России также придётся дать какие-либо гарантии безопасности США, отметил Прайс. Что именно требуется от Кремля, чиновник не уточнил, добавив, что по этой теме американская сторона намерена проводить консультации. В том числе и с привлечением Украины.