Американский Госдеп назвал политику России по Украине «дезинформационной» и привел несколько примеров «ложных утверждений» Москвы по этому поводу. Получился довольно внушительный список, содержащий несколько пунктов.

1. Россия «полностью контролирует ополчение Донбасса», но называет агрессором Украину.

2. Перемещения войск на границе Украины является угрозой для нее, а не проверкой готовности войск или подготовкой к оборонительным действиям.

3. США «никогда не готовили химическую атаку на Донбассе». Мало того, они «не применяют химоружие», в то время как РФ делала это не один раз.

4. НАТО подталкивает Киев к боевым действиям на Донбассе. На самом деле, заявляет Госдеп, это придумала Россия, чтобы дискредитировать Альянс.

5. Этническим русским на Донбассе ничего не угрожает, поэтому намерения России защитить их являются дезинформацией. При этом Москва «притесняет украинцев» в Крыму.

6. США пытаются решить проблему Украины дипломатическим путем, но РФ заявляет, что Вашингтон сразу вводит санкции, минуя дипломатию.

7. НАТО никогда не давал обещания не расширяться на восток и появление в его рядах новых участников от Восточной Европы ничем не грозит Москве.

Достаточно взглянуть на последний пункт, чтобы убедиться – список Госдепа является очередным его наглым враньем. Примерно так же его восприняла официальный представитель МИД Мария Захарова, которая затруднилась сказать, чего больше в американском пресс-релизе – вранья или глупости.