Вторжение российских войск на Украину может начаться с территории соседней Белоруссии. Атака с северного направления сейчас выглядит, как один из наиболее вероятных сценариев развития военного конфликта.

Таким мнением с ТАСС поделился сотрудник Госдепартамента США из числа высокопоставленных лиц. По его мнению, предпосылки нападения на Украину со стороны Белоруссии более чем очевидны. Сейчас туда под предлогом совместных учений перебрасываются российские войсковые подразделения. По мнению собеседника агентства, это говорит о том, что Москва всерьёз рассматривает возможность напасть на соседнее государство с севера, и добавил, что для белорусов причастность к такому нападению будет недопустима.

Ранее Госдеп уже заявлял, что интеграция России и Белоруссии в военной сфере достаточно тесная. По мнению ряда аналитиков, Москва рассматривает возможность разместить на территории страны ядерные ракеты. В России эти предположения никак не комментировали, однако раннее высокопоставленные лица не раз заявляли, что никакого вторжения на Украину не планируется.