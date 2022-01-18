Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Вторжение российских войск на Украину может начаться с территории соседней Белоруссии. Атака с северного направления сейчас выглядит, как один из наиболее вероятных сценариев развития военного конфликта. 

 Таким мнением с ТАСС поделился сотрудник Госдепартамента США из числа высокопоставленных лиц. По его мнению, предпосылки нападения на Украину со стороны Белоруссии более чем очевидны. Сейчас туда под предлогом совместных учений перебрасываются российские войсковые подразделения. По мнению собеседника агентства, это говорит о том, что Москва всерьёз рассматривает возможность напасть на соседнее государство с севера, и добавил, что для белорусов причастность к такому нападению будет недопустима. 

 Ранее Госдеп уже заявлял, что интеграция России и Белоруссии в военной сфере достаточно тесная. По мнению ряда аналитиков, Москва рассматривает возможность разместить на территории страны ядерные ракеты. В России эти предположения никак не комментировали, однако раннее высокопоставленные лица не раз заявляли, что никакого вторжения на Украину не планируется. 

 

Вам может понравиться

В Китае осуществили первый в 2022 году космический запуск

Китай совершил первый в этом году космический запуск, в ходе которого вывел на орбиту спутник «Шиянь-13». Спутник «Шиянь-13» предназначен для исследования околоземного космического пространства, сообщает Китайская корпорация космической науки и

Пенсионеров в РФ предупредили о жестких запретах при получении социальных выплат

Как оказалось, пожилых граждан в России можно легко наказать. Каждый пенсионер имеет определенные обязанности, которые связаны с получением государственных пенсионных выплат. Пожилые граждане могут столкнуться с серьезными проблемами, если не

В Military Watch сочли «мало реалистичными» западные сообщения о российско-иранской сделке по поставкам Су-35

Сообщения ряда западных СМИ о том, что Иран и Россия находятся на пороге подписания контракта на сумму 10 миллиардов долларов, в рамках которого Ирану будет поставлена высокотехнологичная российская военная техника,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 января – небольшой снег, до -1 °C | город Мытищи: погода, 19 января – облачно с прояснениями, до -11 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 января – облачно с прояснениями, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 января – переменная облачность, до -8 °C | Королев: погода, 19 января – пасмурно, до -3 °C | Подольск: погода, 19 января – переменная облачность, до -11 °C | Армавир: погода, 19 января – небольшой снег, до -3 °C |