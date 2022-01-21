Госдепартамент США опубликовал на своём сайте примеры “дезинформации”, которые распространяют российские государственные телеканалы и другие медиа. По мнению американских властей, это делается, чтоб скрыть от людей реальное положение вещей.

В частности, Госдеп заявил, что русскоязычным гражданам на Украине не угрожает какая-либо опасность. “Никаких достоверных сведений этому нет”, – сообщается на сайте ведомства. Между тем в Европейском суде по правам человека лежит жалоба, которую подала РФ в отношении Украины в результате действий во время смены власти в 2014 году. Одним из пунктов в документе указывается и притеснению русскоговорящего населения.

Также в США назвали “вымыслом” информацию о том, что американская сторона готовила на Донбассе атаки с применением химического оружия. В Госдепе заявили, что Соединённые Штаты, как и Россия, входит в число участников Конвенции о запрете химоружия. Впрочем, о том, что Россия уже ликвидировала свои запасы, а США нет, в сообщении Госдепа не упоминается.

Ещё одной информацией, которая вводит в заблуждение людей, в США назвали сообщения о перемещении российских войск на границе с Украиной. По мнению американской стороны, это свидетельство подготовки к вторжению, а не просто манёвры на своей территории, как это пытается представить Москва. Между тем официальные лица в России неоднократно заявляли, что каких-либо планов по вторжению на территорию соседнего государства не существует.