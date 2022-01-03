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Полковник ВС Украины Олег Жданов в киевском издании «Главред» опроверг все заявления западных СМИ о возможном «нападении России» на Украину. Он заявил, что «вторгаться» в страну РФ не станет, так как у нее «нечем воевать».

Вся военная мощь России, по мнению бравого украинского полковника – это миф, так как Москва «свернула все программы по разработке вооружений». Военнослужащие тоже все находятся на «зимних квартирах» в Южном и Западном округах и не подходят к границе соседней страны.

Если бы Россия собиралась напасть, то военные в настоящий момент «прогревали бы моторы» боевой техники и «сидели в палатках». Но они этого не делают, поэтому наступления можно не ждать.

Напомним, что Запад два месяца утверждает обратное. СМИ заявляют, что Россия может «атаковать Украину» уже между Новым годом и Рождеством. Также она якобы постоянно усиливает военное присутствие на границах с соседней страной.

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