Соединенные Штаты могли бы поставлять на Украину гораздо больше оружия, заявил глава СНБОУ Алексей Данилов. По его словам интенсивность западной помощи слишком нестабильна.

Данилов отметил, что Афганистану до прихода к власти талибов (представители радикального движения «Талибан» – запрещенной в России террористической организации) Соединенные Штаты предоставляли намного больше боевых систем. Но в отличие от Кабула Киев никому не отдаст и не бросит американское оружие, а будет прочно удерживать его «в крепких руках»

Также глава СНБО заявил, что Украина готова к проведению новых учений совместно с Североатлантическим альянсом, а также к дальнейшему сотрудничеству. Маневры ей необходимы, чтобы привести свои Вооруженные силы в повышенную боевую готовность и в случае гипотетической войны отразить «нападение России».