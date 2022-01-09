Силовые структуры Казахстана столкнулись с протестующими, которые были гораздо лучше вооружены и хорошо организованы, заявил глава МВД страны Ерлан Тургумбаев. Он отметил, что боевики также использовали собственные средства связи, что говорит о предварительной их подготовке к массовым беспорядкам.

Протестующие вели себя чрезвычайно дисциплинированно, в их действиях была заметна организованность. Они избивали сотрудников правоохранительных органов, нападали на курсантов, отбирая спецсредства и форму. Кроме того, в ходе беспорядков боевики уничтожили 346 полицейских машин.

Ранее министр также сообщал, что одной из целей протестующих была дискредитация органов власти страны и правоохранительных органов. Некоторые из них переодевались в форму полиции и творили бесчинства, пытаясь привлечь как можно больше внимания к себе.

Напомним, что в настоящий момент ситуация в Казахстане относительно стабильна, однако остатки протестующих все еще оказывают ожесточенное сопротивление.