читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Силовые структуры Казахстана столкнулись с протестующими, которые были гораздо лучше вооружены и хорошо организованы, заявил глава МВД страны Ерлан Тургумбаев. Он отметил, что боевики также использовали собственные средства связи, что говорит о предварительной их подготовке к массовым беспорядкам.

Протестующие вели себя чрезвычайно дисциплинированно, в их действиях была заметна организованность. Они избивали сотрудников правоохранительных органов, нападали на курсантов, отбирая спецсредства и форму. Кроме того, в ходе беспорядков боевики уничтожили 346 полицейских машин.

Ранее министр также сообщал, что одной из целей протестующих была дискредитация органов власти страны и правоохранительных органов. Некоторые из них переодевались в форму полиции и творили бесчинства, пытаясь привлечь как можно больше внимания к себе.

Напомним, что в настоящий момент ситуация в Казахстане относительно стабильна, однако остатки протестующих все еще оказывают ожесточенное сопротивление.

Вам может понравиться

Sohu: При попытке отобрать Курилы силой Япония лишится своего архипелага

Япония все чаще упоминает о возможности силового захвата Курильских островов, находящихся под контролем России. Также она усиливает свою армию, осуществляя строительство вертолетоносцев типа «Идзумо», приобретая у Соединенные Штатов истребители пятого

С 1 августа в России проиндексируют пенсии работающим пенсионерам

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил о необходимости индексации пенсий продолжающим работать пенсионерам. Его словам передаёт издание PRIMPRESS. Как сообщает Нилов, ситуация, когда
  • Анна
  • 08.01.2022
  • читать 1 минуту

Разведывательный самолет ВВС Великобритании чуть не влетел в воздушное пространство России

Британский военный самолет приблизился на опасное расстояние к российской границе, но все же сменил курс. Если бы он продолжил движение еще около минуты, то вторгся бы в воздушное пространство РФ,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 января – небольшой снег, до -5 °C | город Мытищи: погода, 9 января – пасмурно, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 января – небольшой снег, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 января – переменная облачность, до -9 °C | Королев: погода, 9 января – пасмурно, до 0 °C | Подольск: погода, 9 января – переменная облачность, до -6 °C | Армавир: погода, 9 января – пасмурно, до 5 °C |