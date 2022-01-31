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Ситуация вокруг Украины дошла до той точки, когда нужно срочно бить тревогу, заявил глава турецкого военного ведомства Хулуси Акар. Он также отметил, что Киеву и Москве нужно провести переговоры, чтобы дипломатическим путем снизить градус напряженности.

Министр заявил, что никаких изменений в конвенцию Монтре вносить никто не будет, этот документ, приносящий несомненную пользу всем сторонам, продолжит действовать в своем первоначальном виде.

Также Акар отметил, что Турция постоянно находится в диалоге с Россией и Украиной, одновременно с этим четко выполняя свои обязательства перед Североатлантическим альянсом. По мнению главы Минобороны, все стороны конфликта вокруг Украины должны сохранять спокойствие и переходить к диалогу, чтобы избежать обострения ситуации.

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