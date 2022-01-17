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18 января главы МИД ФРГ и РФ переговорят насчёт продвижения нормандского формата переговоров по Украине.

Об этом сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок во время пресс-конференции в Киеве, на которой также присутствовал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Бербок указала, что в понедельник велось обсуждение идей по обеспечению продвижения четырёхстороннего формата на всех уровнях. После этого Бербок заявила, что поднимет этот вопрос во вторник во время встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Также Бербок отметила, что по вопросу реализации минских соглашений необходимо добиться прогресса. Она указала, сославшись на ОБСЕ, что в Донбассе сложная гуманитарная ситуация.

Ранее Анналена Бербок заявила, что Германия хочет стабильных отношений с Россией. Она отметила, что у них много общих тем для обсуждения.

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