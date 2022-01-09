Ян Липавский, возглавляющий МИД Чехии, заявил, что подразделения российских войск способны «по мановению руки» отреагировать на обострение ситуации в любой точке мира. Он отметил, что необходимо запомнить, за какое время военно-транспортные самолеты с российскими десантниками стали прибывать в Алма-Ату. Так как подобное может повториться и в любой другой стране, где возникнет подобный конфликт.

Высокая оперативность российских миротворцев, отметил чешский министр, позволила им мгновенно отреагировать на просьбу о помощи, которая исходила от президента Казахстана Токаева.

Напомним, что ранее в Минобороны РФ сообщили, что миротворческие подразделения РФ контролируют все стратегические объекты Казахстана, включая аэродромы, войсковые части и социально значимую инфраструктуру.