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Кристина Ламбрехт, возглавляющая Минобороны Германии сообщила о решении передать Украине мобильный госпиталь стоимостью в 5,3 миллиона евро. Она заявила также, что данное решение демонстрирует, что Берлин поддерживает сторону Киева.

По словам Ламбрехт, коллективный Запад сейчас должен прилагать титанические усилия для деэскалации ситуации на Украине и в регионе. Поставки оружия не способны решить проблему, так как думать необходимо категориями мира, а не войны.

Помощь Германии включает не только передачу мобильного госпиталя, но еще и отправку военнослужащих, которые научат представителей ВСУ монтажу сооружения и использованию всех его функций. Кроме того, Германия готова оказать посильную помощь в лечении бойцов, получивших ранения в противостоянии на Донбассе, и поставить в Киев аппараты искусственной вентиляции легких.

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