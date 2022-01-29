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Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что Украина переходит все границы, пытаясь предъявлять претензии ФРГ из-за отказа в поставках оружия. Он также отметил, что не верит в приписываемые России планы «нападения» на соседнюю страну, передает РИА Новости.

Шредер заявил, что Украине пора бы прекратить «бряцать оружием» и дестабилизировать ситуацию как внутри страны, так и за ее пределами.

Напомним, что немецкие власти отказываются поставлять Украине оружие, мотивируя это необходимостью урегулирования конфликта дипломатическим, а не военным путем. Так, министр обороны Кристина Ламбрехт ранее заявила, что вооружение не поможет решить проблему, но создаст ненужные дополнительные риски. В ответ посол Украины в Берлине Андрей Мельник пригрозил ухудшением отношений между двумя странами.

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