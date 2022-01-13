Россия 13 января празднует День российской печати. Градоначальник Санкт-Петербурга Александр Беглов тепло поздравил журналистов Северной столицы с профессиональным праздником. Представители СМИ иронично ответили на «искренние» слова губернатора.

В своем обращении глава региона Беглов подчеркнул, что работников СМИ ценят за достоверные и объективные новости. По мнению редакции Gazeta.SPb, именно этим и можно объяснить явные расхождения между ложными новостями об успешной уборке города от снега и реальными комментариями и мнениями жителей Северной столицы.

Журналисты иронично отметили, что 13 января отмечают не только День печати, но и День резинового утенка, с чем и поздравили градоначальника Беглова. Так, резиновый утенок всегда «яркий» и «позитивный». Игрушка поднимает настроение, ее можно как «погладить», так и «пустить в свободное плавание».

Именно так градоначальник и обращается со многими петербургскими СМИ, исключая тех, кто заручился у него поддержкой. Преданные главе региона издания получают гранты от Смольного, существуют на налоги горожан, в то время как простые жители не могут дождаться от главы региона решения вопроса со снежным коллапсом.