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Францию и Германию беспокоит курс, который взяла Великобритания в противостоянии с Россией. Королевство слишком сильно потакает амбициям Соединённых Штатов. Об этом пишет Financial Times. 

Издание считает: в то время как Париж и Берлин пытаются наладить диалог с Москвой на фоне усиления напряжённости на границе с Украиной, Лондон всё больше превращается в сторонника Вашингтона. В частности, FT указывает на то, что Великобритания, как и США, поставляют на Украину вооружение, а также постоянно заявляют о готовящемся вторжении российских войск в эту страну.  

Такое положение дел, считает издание, может привести к тому, что Западная Европа расколется на франко-германский и англо-американский лагеря. Похожая ситуация уже возникала во время войны в Ираке.  

Статья в Financial Times вышла на фоне громкого заявления МИД Великобритании. В нём Соединённое Королевство указывало, что готово расширить санкции в отношении Москвы. В частности, собственности в Великобритании могут лишиться бизнесмены, связанные с Кремлём. 

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