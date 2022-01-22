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В 2020 году в северной части Атлантического океана едва не столкнулись фрегат Northumberland Королевских ВМС Великобритании и российская подводная лодка. Информация об этом инциденте больше года была засекречена, но ее все же решили обнародовать.

Британский корабль мирно проводил патрулирование. На его борту как раз находились журналисты одного из телеканалов, которые снимали документальный фильм о буднях моряков. На буксире фрегат тянул за собой оборудование для обнаружения подводных лодок.

Российскую субмарину гидролокатор выявить не сумел. Экипаж фрегата заметил ее уже тогда, когда на поверхности показался перископ. Лодка всплыла в непосредственной близости от корабля, поэтому моряки сразу объявили тревогу. За несколько минут до этого фрегат задел субмарину антенной погруженного в воду оборудования, что привело его в негодность.

Великобритания не хотела раскрывать детали данного инцидента, но была вынуждена сделать это. Журналисты засняли встречу с подлодкой ВМФ РФ во всех подробностях и засекречивать информацию не имело никакого смысла.

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