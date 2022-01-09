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США два десятилетия борется с террористами, однако со стороны это выглядит как развязывание войны в других странах мира. Именно из-за действий Соединенных Штатов террористическая угроза не была ликвидирована, а лишь заметно усилилась за последние 20 лет, пишет французское издание Atlantico.

Авторы отмечают, что с 2001 года, когда США начали «борьбу с терроризмом», количество незаконных вооруженных формирований и организаций увеличилось как минимум вдвое. Кроме того, до ввода американских войск в Афганистан мир был намного безопаснее, чем сейчас. Вина за это лежит на Вашингтоне, который отлично видит, что его контртеррористические операции не приносят желаемых результатов, но повторяет их снова и снова, лишь меняя страны.

За 20 лет США развязали войны в 22 государствах и убили миллионы людей, оправдывая свои бесчинства борьбой с терроризмом. После прихода на пост президента Джо Байдена этот процесс немного замедлился, однако несмотря на это Америка все еще воюет в 12 странах мира. При этом уроки Афганистана и других государств, в которых победить «терроризм» так и не удалось, не пошли Байдену на пользу.

Авторы считают, что США нужно немедленно прекратить развязывать войны. Сейчас властям страны нужно отменить «Разрешение на использование военной силы» – резолюцию, которую Конгресс принял 18 сентября 2001 года. В противном случае на планете никогда не воцарится мир, так как Соединенные Штаты продолжат убивать, лживо заявляя, что борются с террористами.

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