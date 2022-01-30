читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Соединенные Штаты перебрасывают в Европу военный контингент не для обострения конфликта с Россией, а для создания эффекта, на который Москва обязательно должна отреагировать, считает французский эксперт Эммануэль Марк-Андре Леруа. Он напомнил, что президент США Джо Байден заявлял о передислокации «небольших сил», что указывает на нежелание развязывать вооруженное противостояние.

Вашингтон не рассчитывает, что такие его действия напугают Москву. Переброска войск должна продемонстрировать, что США по-прежнему готовы защищать Европу и высказывают солидарность с ней. Особенно это касается относительных новичков Североатлантического альянса, таких как Польша, Прибалтика и Румыния.

Французский политолог отмечает, что подобные шаги абсолютно бессмысленны. В Европе уже всем стало ясно, что никакого «нападения» России не предвидится, что это лишь очередная игра США. Даже не Украине политики требуют у Байдена прекратить повышать градус напряженности, так как это негативно влияет на экономику.

По мнению эксперта, такие маневры США вполне могут привести к совершенно обратному эффекту – союзники по НАТО в Европе просто перестанут им доверять и не будут выполнять никаких указаний из Вашингтона в ответ на манипуляции.

Вам может понравиться

Политолог Марков раскрыл сценарии ответа России на провокации в Донбассе

На провокации в Донбассе, которые планируются ВСУ, а также на эскалацию в отношениях РФ и НАТО обязательно будет дан жесткий ответ, уверен политолог Сергей Марков. Он привел возможные варианты действий

Генерал армии США Марк Милли: “Вторжение” России на Украину повлечет за собой ужасающие последствия

Американский генерал Марк Милли заявил, что в случае «нападения» РФ «будет страшно». Он пояснил, что в настоящий момент на рубежах Украины располагаются оперативно-тактические комплексы и артиллерия, авиация и баллистические ракеты.

Раскрыт единственно возможный сценарий начала войны между Россией и Украиной

Запад прогнозирует «нападение» России на Украину, но частично его сценарий может воплотиться в реальность лишь в одном случае. Причем зависит все не от Москвы, а от Киева, уверен политический эксперт
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 января – небольшой снег, до -3 °C | город Мытищи: погода, 30 января – пасмурно, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 января – пасмурно, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 января – облачно с прояснениями, до -14 °C | Королев: погода, 30 января – небольшой снег, до -0 °C | Подольск: погода, 30 января – пасмурно, до -4 °C | Армавир: погода, 30 января – небольшой снег, до 1 °C |