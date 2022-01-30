Соединенные Штаты перебрасывают в Европу военный контингент не для обострения конфликта с Россией, а для создания эффекта, на который Москва обязательно должна отреагировать, считает французский эксперт Эммануэль Марк-Андре Леруа. Он напомнил, что президент США Джо Байден заявлял о передислокации «небольших сил», что указывает на нежелание развязывать вооруженное противостояние.

Вашингтон не рассчитывает, что такие его действия напугают Москву. Переброска войск должна продемонстрировать, что США по-прежнему готовы защищать Европу и высказывают солидарность с ней. Особенно это касается относительных новичков Североатлантического альянса, таких как Польша, Прибалтика и Румыния.

Французский политолог отмечает, что подобные шаги абсолютно бессмысленны. В Европе уже всем стало ясно, что никакого «нападения» России не предвидится, что это лишь очередная игра США. Даже не Украине политики требуют у Байдена прекратить повышать градус напряженности, так как это негативно влияет на экономику.

По мнению эксперта, такие маневры США вполне могут привести к совершенно обратному эффекту – союзники по НАТО в Европе просто перестанут им доверять и не будут выполнять никаких указаний из Вашингтона в ответ на манипуляции.