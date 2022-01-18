Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Бывший российский сенатор Франц Клинцевич прокомментировал заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о переброске украинских войск к границам страны. Он пояснил, что таким образом Киев пытается скрыть активную подготовку к наступательной операции на Донбассе.

Клинцевич рассказал, что Украина слишком уж демонстративно перебрасывает войска к белорусской границе. Такие действия преследуют достижение сразу двух целей – отвлечь внимание от подготовки нападения на самопровозглашенные ДНР и ЛНР, а также не допустить поддержки ополчения Минском.

Также экс-сенатор напомнил, что Россия неоднократно предупреждала Украину о негативных последствиях нападения на республики Донбасса. Начало боевых действий в регионе всколыхнет всю Европу. Даже французские и немецкие политологи, внимательно изучающую ситуацию вокруг «украинского вопроса», отмечают, что Киев и Вашингтон слишком заигрались и ставят под угрозу безопасность всего европейского континента.

Вам может понравиться

Во Владимире скончался первый мэр города Игорь Шамов

Во Владимире скончался Игорь Шамов, который являлся первым мэром города. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Как сообщается, Шамов являлся главой городского исполкома в период с октября 1990 года по
  • Анна
  • 16.01.2022
  • читать 1 минуту

Борис Рожин: Киев скрывает за информационным шумом подготовку к операции “Буря” в Донбассе

Истерия по «нападению России» на Украину, которую поднял Запад и активно поддерживает Киев, является прикрытием для подготовки ВСУ к атаке на Донбасс, считает военный эксперт Борис Рожин. Он пояснил, что

Лукашенко заявил, что Польша и Прибалтика разместили 30 тысяч военных на границе с Белоруссией

Александр Лукашенко рассказал, что Польша и Прибалтика отправили на границу с Белоруссией большое количество военнослужащих и военной техники. Согласно последней информации, как сообщил Лукашенко, в Польше и Прибалтике расположено около
  • Анна
  • 17.01.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 января – ясно, до -6 °C | город Мытищи: погода, 18 января – пасмурно, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 января – облачно с прояснениями, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 января – снег, до -4 °C | Королев: погода, 18 января – пасмурно, до 1 °C | Подольск: погода, 18 января – небольшой снег, до -4 °C | Армавир: погода, 18 января – пасмурно, до 1 °C |