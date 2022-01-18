Бывший российский сенатор Франц Клинцевич прокомментировал заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о переброске украинских войск к границам страны. Он пояснил, что таким образом Киев пытается скрыть активную подготовку к наступательной операции на Донбассе.

Клинцевич рассказал, что Украина слишком уж демонстративно перебрасывает войска к белорусской границе. Такие действия преследуют достижение сразу двух целей – отвлечь внимание от подготовки нападения на самопровозглашенные ДНР и ЛНР, а также не допустить поддержки ополчения Минском.

Также экс-сенатор напомнил, что Россия неоднократно предупреждала Украину о негативных последствиях нападения на республики Донбасса. Начало боевых действий в регионе всколыхнет всю Европу. Даже французские и немецкие политологи, внимательно изучающую ситуацию вокруг «украинского вопроса», отмечают, что Киев и Вашингтон слишком заигрались и ставят под угрозу безопасность всего европейского континента.