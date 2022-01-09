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Финляндия и Швеция могут стать новыми союзниками НАТО в борьбе с Россией, пишет американское издание Foreign Policy. Автор публикации Элизабет Броу пишет, что наличие сильных армий дает возможность этим государствам вступить в Североатлантический альянс практически сразу после подачи заявки. Но даже если они этого не сделают, отношение Стокгольма и Хельсинки с Москвой все равно изменятся самым кардинальным образом.

По словам Броу, во времена СССР обе северных страны не входили ни в один из военных альянсов. Однако та же Финляндия принимала все важные решения только с оглядкой на Москву. Сегодня она и Швеция прекратили лебезить перед Россией и способны сами решать, как им обеспечивать национальную безопасность.

Броу отмечает, что в условиях, когда российские войска «окружают Украину», а Москва требует у Запада отказаться от Киева, НАТО срочно нужны новые союзники. И Швеция с Финляндией, армии которых полностью соответствуют стандартам Альянса, являются идеальными кандидатами на эту роль.

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