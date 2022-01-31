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Одной угрозы «нападения РФ на Украину» без последующего «вторжения» вполне достаточно для разрушения экономики страны, пишет издание Foreign Policy. Все дело в том, что из-за нагнетания паники, которое осуществляется Западом третий месяц подряд зарубежные страховые компании могут отказать Киеву в предоставлении услуг.

Объединенный военный комитет, в который входят такие монстры страхового рынка, как Ascot Underwriting, Lloyd’s Market Association и прочие, заявил, что Украина может быть признана местом повышенного риска. Из-за этого страховые коэффициенты резко вырастут, что приведет к серьезным проблемам. Международные перевозчики не смогут осуществлять транспортировку грузов в стране и отправлять корабли в украинские порты, так как возникнут сложности со страховкой и слишком высокими тарифами.

Авторы публикации отметили, что России даже не нужно вторгаться на территорию Украины, так как серьезные проблемы в и без того слабой экономике страны можно создать без начала боевых действий.

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