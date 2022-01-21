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Российские ракеты и реактивные системы залпового огня моментально дезорганизуют ВСУ и обеспечат Москве неоспоримое преимущество в гипотетической войне, пишет издание Foreign Policy. Автор публикации Джек Детч также отмечает, что у РФ имеется возможность полностью закрыть небо над Украиной с использованием передовых систем ПВО.

Детч заявил, что Москва перебросила на границу с Украиной оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» с Дальнего Востока. Однако привести какие-либо подтверждения этому журналисты не смог. Скорее всего, он ориентировался на данные некой смешной организации «расследователей» CIT, которая ищет видеозаписи с вооружением в социальной сети Tik Tok.

Эксперт отметил, что Россия грамотно использует комплексный подход к вооружению. Она задействует высокоточные ракеты, которые впечатляют своими характеристиками аналитиков США, а также при необходимости может объединять ракетные комплексы с радиолокационными станциями и иными боевыми системами. Все это обеспечит ей быстрый вывод потенциального противника из боя и оперативное продвижение вглубь Украины, если вооруженное столкновение все же начнется.

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