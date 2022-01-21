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Соединенные Штаты потратили миллиарды долларов и много лет на создание «непробиваемой» системы ПРО. Однако они не учли появление на вооружении у России подводных беспилотников «Посейдон». Это необычное оружие поставит крест на противоракетной обороны США, считают аналитики издания Forbes.

Они напоминают, что совсем скоро на вооружение российского флота поступит четыре подводные лодки, которые станут носителями этих самых беспилотных аппаратов. Две из них – это «Белгород» и «Хабаровск». Каждая из субмарин сможет взять на борт до шести «торпед судного дня».

Эксперты, публикацию которых перевел портал «ПолитРоссия», пишут, что Москва совершенно не напрасно вкладывает средства в разработку этих беспилотников. «Посейдоны» станут своеобразной страховкой на тот случай, если система ПРО США сумеет справиться с баллистическими ракетами РФ в гипотетической войне. В такой ситуации именно необычные торпеды гарантировано уничтожат цели на территории Соединенных Штатов и сотрут с лица земли прибрежные города Америки.

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