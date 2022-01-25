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Россия обладает большим числом бомбардировщиков, которые оснащены современными крылатыми ракетами, и системы противовоздушной обороны против российских самолётов окажутся неэффективными. Так в журнале Forbes описывают гипотетическую бомбардировку Украины российскими ВКС. 

По мнению автора статьи, журналиста Давида Акса, крылатые ракеты, которые сейчас находятся на вооружении российских военных, позволят вести точечные удары по позициям украинских войск с большого расстояния. Эти ракеты могут нести бомбардировщики Ту-22М3, Ту-95 и Ту-160 и перехватить их не удастся.  

По мнению Акса, в конфликте российская сторона может использовать ракеты Х-101 класса “воздух-земля”. Это вооружение считается одним из наиболее передовых, такие крылатые ракет ВКС РФ успешно используют в операциях на территории Сирии против боевиков и террористов. Особенность ракет в том, что в них применяется уникальная технология снижения радиолокационной заметности.  

Журналист Forbes в этой связи дал несколько советов украинской армии. В частности, считает Акс, необходимо постоянно маневрировать, а в случае, если манёвры невозможны, окапываться.   

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