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Украинский флот, в котором реальное сопротивление способен оказать лишь флагман «Гетьман Сагайдачный», не сможет противостоять России на море. Одного ракетного крейсера «Москва» будет достаточно, чтобы пустить на дно корабли ВМС Украины, уверены эксперты американского издания Forbes.

Они напоминают, что флагман Черноморского флота был впервые спущен на воду четыре десятилетия назад. Несмотря на это, он по-прежнему представляет смертельную угрозу для кораблей любого потенциального противника.

В качестве вооружения на крейсере используются ракеты П-1000 с дальностью поражения целей почти в 500 километров, морская версия зенитно-ракетного комплекса С-300, пусковые установки для боезарядов «Оса» и несколько 130-миллиметровых пушек. Все это не оставляет шансов на сопротивление.

Украинский флагман «Гетьман Сагайдачный» хоть и является полноценным боевым кораблем, но по вооружению существенно уступает «Москве». Его уничтожение займет всего несколько минут, после чего мелкие катера не будут представлять для РФ никакой опасности.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», напомнили о наличии у Киева береговых ракетных комплексов «Нептун», однако заметили, что Украина вряд ли имеет столько боезарядов, сколько потребуется для нанесения вреда российскому крейсеру.

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